Johnny Kraaijkamp is oma Karla in Verliefd op Ibiza: ‘Vergeet de film’

‘Leef je leven, vier de liefde’, dat is de boodschap die producent Rick Engelkes en regisseur Joep Onderdelinden de bezoekers van de nieuwe musical Verliefd op Ibiza meegeven. De liefde komt in al zijn vormen terug op het toneel bij de musical die maandag in première gaat in het DeLaMar Theater in Amsterdam.



Zo komt een professioneel voetballer uit de kast, heeft de vrouw in de overgang een twintiger als vriend en is oma Karla een transgender. Dit speelt zich uiteraard allemaal af op het feesteiland in de Middellandse Zee. De film Verliefd op Ibiza (2013) is het uitgangspunt van de nieuwe musical, maar daarmee houdt het verband tussen de twee titels meteen op. ,,Mensen die niets aan de film vonden, zoals ik, kunnen gewoon naar de musical komen’’, zegt Johnny Kraaijkamp, die de rol van Karla speelt. ,,Vergeet de film. Dit verhaal gaat veel dieper en komt dichter bij de mensen.’’