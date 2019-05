Jokha Alharthi wint prestigieuze Man Booker Prize

De Man Booker International Prize wordt elk jaar uitgereikt aan een boek dat vertaald werd in het Engels en werd gepubliceerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De prijs geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor literatuur. Gebruikelijk in deze categorie is dat naast de schrijver ook de vertaler wordt beloond. De prijs is goed voor 50.000 Britse pond (58.000 euro), geld dat gelijk wordt verdeeld tussen schrijver en vertaler.

Er stonden nog vijf andere boeken op de shortlist van dit jaar: The Years van Annie Ernaux, The Pine Islands van Marion Poschmann, Drive Your Plow Over The Bones Of The Dead van Olga Tokarczuk, The Shape Of The Ruins van Juan Gabriel Vásquez en The Remainder van Alia Trabucco Zerán. Het boek De Dood van Murat Idrissi van Tommy Wieringa stond op de longlist van dertien genomineerde boeken, maar stootte niet door tot de top zes.