Jolijn Henneman gaat dochter Sophie spelen in ABBA-musical Mamma Mia

Jolijn en Soy kennen elkaar van de soap Nieuwe Tijden, de spin-off van Goede tijden, slechte tijden. Jolijn deed auditie met zeshonderd actrices. ,,Toen Jolijn de auditieruimte binnenliep gebeurde er iets. Zij heeft die sprankeling waar de rol van Sophie om vraagt. Ze is een ruwe diamant en ik heb heel veel vertrouwen dat zij een waanzinnig goede Sophie gaat neerzetten", verwacht musicalproducent Albert Verlinde.

,,Dit is een droom die uitkomt, ik was zo verschrikkelijk blij toen ik hoorde dat ik de rol mag spelen", zegt Jolijn. ,,Twee weken geleden ben ik samen met Soy naar Londen gegaan om de voorstelling te kijken, het is zo'n fantastische show en de rol die ik mag gaan spelen is prachtig. Soy en ik kennen elkaar goed, we hebben toevallig ook samen de auditie gedaan en we hebben het ontzettend leuk samen. Ik kan niet wachten om te beginnen met dit avontuur."

Feestje

Soy Kroon noemt de rol van Sky een feestje. ,,Deze show zit zo goed in elkaar, het is tweeënhalf uur genieten met een grote glimlach op je gezicht", verzekert Soy. Hij is komend tv-seizoen ook te zien in de RTL-show Dance Dance Dance, samen met zijn vriendin Holly Mae Brood. ,,Gelukkig ben ik volop aan het trainen voor Dance Dance Dance, want ik heb wel al gezien dat de kostuums die ik draag in Mamma Mia! nietsverhullend zijn."

Mamma Mia! gaat op 23 september in première in het Beatrix Theater in Utrecht. Het stuk was al tweemaal eerder in Nederland te zien. Tussen 2003 en 2006 werd Mamma Mia! al meer dan achthonderd keer opgevoerd in het Beatrix Theater. De hoofdrol werd toen afwisselend gespeeld door Simone Kleinsma en Lenette van Dongen. In 2009 volgde er een eerste reprise, toen met Lone van Roosendaal in de rol van Donna.

