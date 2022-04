Jon Batiste met vijf Grammy’s naar huis, waaronder voor beste album

UpdateJon Batiste heeft zondagavond in Las Vegas de Grammy Award gewonnen voor album van het jaar. Hij won de prijs voor de plaat We Are . Eerder haalde de artiest al drie Grammy’s op voor zijn liedjes Freedom en Cry en één voor zijn bijdrage aan de soundtrack van de film Soul .

Aan de Grammy voor Batiste zit nog een Nederlands tintje: muziekproducent Tearce Kizzo was onder zijn artiestennaam Kizzo nauw betrokken bij de totstandkoming van We Are en mag zich daardoor sinds zondagavond ook Grammy-winnaar noemen.

Jon Batiste werd tijdens de 64e editie van de Grammy’s met elf nominaties de grootste kanshebber gezien. Hij ging er uiteindelijk met vijf naar huis.

Eerder won Leave The Door Open van Silk Sonic de andere twee van de hoofdprijzen: de Grammy’s voor Song van het jaar en Record van het jaar. Die awards zorgen nog weleens voor verwarring, omdat beide prijzen voor een liedje zijn. Song van het jaar is de prijs voor de schrijvers van een nummer, terwijl de Record of the Year-Grammy gaat naar de artiesten en studiomedewerkers die het liedje hebben opgenomen.

Bruno Mars bij de uitreiking van de Grammy's.

Andere genomineerden in de categorie waren Lil Nas X (Call me by your name), Justin Bieber (Peaches), en Ed Sheeran (Bad Habits). Bruno Mars, die al elf Grammy’s op zijn naam heeft staan, deelt zijn nieuwste onderscheiding met de co-writers van het nummer. Silk Sonic won eerder op de avond al twee andere R&B-awards gewonnen tijdens de pre-Grammy award show.

Olivia Rodrigo mocht de Grammy voor nieuwkomer van het jaar mee naar huis nemen. De 19-jarige won tijdens de ceremonie ook de awards voor beste solo-popuitvoering voor het nummer Drivers License en de Grammy voor beste popalbum voor haar plaat Sour.

Drie Grammy's voor Foo Fighters

De rockband Foo Fighters won, ruim een week na het plotselinge overlijden van drummer Taylor Hawkins, in drie categorieën: Beste rockalbum, Beste rocksong en Beste rockoptreden. Met een compilatie van memorabele hoogtepunten werd de drummer geëerd, nu de band zelf niet aanwezig was voor het geplande optreden.

De belangrijkste muziekprijzen van de wereld werden na twee jaar eindelijk weer in een volle zaal uitgereikt. De afgelopen twee edities was dat vanwege de coronamaatregelen onmogelijk.

Eigenlijk zouden de Grammy’s al in januari worden uitgereikt, maar de show werd verplaatst vanwege de coronapandemie. Ook werd gekozen voor een andere locatie: de MGM Grand in Las Vegas in plaats van Los Angeles. Talkshowpresentator en komiek Trevor Noah was gastheer van de uitreiking.

Opvallende onderscheiding Louis C.K.

Opvallend was de Grammy-winst van de Amerikaanse komiek Louis C.K., die in 2017 onder vuur kwam te liggen wegens seksueel wangedrag. Hij won in de categorie Beste comedy-album. Op sociale media concludeerden veel mensen al snel dat de zogenoemde ‘cancel culture’ blijkbaar helemaal niet bestaat.