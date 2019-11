Jonah Hauer-King speelt prins Eric in The Little Mermaid

De Britse Hauer-King is nog een redelijk nieuw gezicht in Hollywood en kreeg bekendheid door wat rolletjes in televisieseries. Zijn meest aansprekende rol tot nu toe is die van Lucas in de film A Dog's Way Home.



Over zijn tegenspeelster Halle Bailey, die Ariel speelt, was veel ophef nadat bekend werd dat zij de geliefde zeemeermin gestalte mocht gaan geven. Fans waren boos dat een donkere actrice werd gekozen voor een witte zeemeermin met vuurrood haar. Hiermee zou volgens hen het specifieke uiterlijk van Ariel verloren gaan.



Melissa McCarthy speelt de gemene Ursula, Javier Bardem speelt koning Triton en de kreeft Sebastiaan wordt vertolkt door Daveed Diggs.