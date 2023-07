Jonas Brothers komen volgend jaar naar Ziggo Dome

De tournee start in het Yankee Stadium in New York. Het drietal, bekend van hits als Sucker, Do it like that en Leave before you love me, doet met 90 shows in totaal 20 landen en 86 steden aan. Zo worden behalve in Nederland en de Verenigde Staten ook shows gegeven in Nieuw-Zeeland, Australië, Ierland, Frankrijk en Noorwegen. Dit is hun grootste tour ooit.