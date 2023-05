Jong Kopen zonder kijken-stel wordt met neus op de feiten gedrukt door Alex: ‘Hij is een grote dromer’

Makelaar Alex heeft maandagavond in een nieuwe aflevering van Kopen zonder kijke n een parel van een woning aangekocht. Dat vinden althans de gloednieuwe eigenaren, Charissa en Emanuel. Want waar de twee het eerst niet eens konden worden over hun toekomstige huis, blijkt dit stulpje aan allebei hun wensen te voldoen. ,,Dit is echt fantastisch.’’

Charissa (26) en Emanuel (33) zoeken al een jaar naar een nieuwe woning, maar zonder resultaat. Dat komt volgens het stel door hun krappe budget, maar vooral ook door hun verschillende eisen. ,,Ik ben echt totaal rechts en zij is echt totaal links en dat botst nogal’’, legt Emanuel uit. Volgens Charissa zit het verhaal net even wat anders in elkaar. Zij noemt haar vriend een ‘grote dromer’. ,,Hij denkt volgens mij dat we een huis van een miljoen kunnen kopen.’’

Het koppel moet het met 590.000 euro minder doen. Met een budget van 410.000 euro hebben ze hun hoop op makelaar Alex van Keulen gevestigd. Die krijgt de opdracht om op zoek te gaan naar een leuke eengezinswoning, met een tuin, open keuken, een ‘prima woonkamer’ en minimaal drie slaapkamers. Het zoekgebied? Vlaardingen, Maassluis en bepaalde wijken in Schiedam of Rotterdam.

Alex start de zoektocht positief, maar concludeert al snel dat het vinden van een woning in Maassluis of Vlaardingen onmogelijk is. Ondertussen is ook de concessieklok afgelopen. Dat betekent maar een ding: Charissa en Emanuel moeten hoe dan ook water bij de wijn doen. Om duidelijk te maken dat hun eisen niet realistisch zijn, neemt Alex het stel mee op pad. ,,Puur om jullie te laten zien wat er wel en wat er niet mogelijk is’’, zegt Alex. De huizenjacht blijkt een ware eyeopener te zijn voor Charissa en Emanuel, die daarna besluiten het zoekgebied uit te breiden. ,,Ik heb best wel een klap gekregen zojuist. Ik ben er nog in shock van’’, verzucht Emanuel.

Volledig scherm Charissa en Emanuel in Kopen zonder kijken. © RTL

Perfect

De uitbreiding van het zoekgebied blijkt een schot in de roos. Alex vindt een woning in Rotterdam, al twijfelt hij wel over de school die zich voor het huis bevindt. Gaan Charissa en Emanuel daar mee blij zijn? Alex’ zorgen blijken ongegrond, want als de tortelduifjes hun blinddoeken afdoen en hun nieuwe huis zien, verschijnt er een grote glimlach op hun gezicht. Ook over de binnenkant zijn de twee meer dan tevreden. ,,Ik ben echt blij’’, jubelt Charissa.

De woning wordt na de bezichtiging onder handen genomen door bouwkundigde Bob Sikkes. Hij heeft nog 45.000 euro budget over om te verbouwen. En dus kiest hij voor een gloednieuwe badkamer en keuken, komt er een visgraatvloer in de woonkamer te liggen, krijgt de trap een flinke make-over en gaat een grote wens van Charissa in vervulling: een bad om lekker in te ontspannen. ,,Ik vind het onherkenbaar’’, zegt Bob tevreden na de verbouwing.

Op de grote dag besluit het stel het allemaal over zich heen te laten komen, maar eenmaal binnen kunnen de twee niets anders dan ‘wow’, ‘mooi’ en ‘oh my god’, uitbrengen. ,,Het is gewoon perfect’’, klinkt het tevreden. Of er een bordje met 'te koop’ in de tuin kan worden gezet? ,,Nee, zeker niet. No chance’’ besluit Emanuel.

Volledig scherm De nieuwe woning van Charissa en Emanuel. © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: