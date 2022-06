Jong stel vindt met budget van 700.000 euro droomwoning in Voor Hetzelfde Geld

Het is een droom van velen om in de bruisende stad Amsterdam te wonen, maar Annelies en Andres wilden er juist weg. In de zoektocht naar een nieuw stulpje schakelde het jonge stel, dat met 700.000 euro een flink budget had, de hulp in van het programma Voor Hetzelfde Geld . En met succes, zo zagen bijna 800.000 kijkers gisteravond. Daarmee staat de serie op plek vier in de top 25 best bekeken programma’s.

Annelies (28) en Andreas (29) woonden in een nieuw appartement in Amsterdam. Het stel was enthousiast toen het op de markt kwam, maar ontdekte al snel dat er van rust weinig sprake was. Dat had onder meer te maken met het verkeer dat continu voorbij raasde, waardoor de twee zelfs genoodzaakt waren om ‘s nachts met oordoppen te slapen.

Het was daarom tijd voor een volgende stap: een woning vinden ergens in Noord-Holland, met veel groen, een grote tuin en minimaal drie kamers. Presentatrice Natasja Froger kwam Annelies en Andres goed nieuws brengen: het RTL-programma schoot hen te hulp. En met een budget van maar liefst 700.000 euro, konden de makelaars hun lol op.



Er werden vier huizen gevonden. Vol goede moed gingen Annelies en Andreas de stulpjes bezichtigen, maar ondanks dat de eerste drie woningen aan veel eisen voldeden, hadden ze niet direct de wauw-factor. Bij het vierde huis, in Limmen, was het wél raak. Annelies en Andres keken hun ogen uit. Het huis was helemaal hun smaak en er was zelfs een tennisvereniging op loopafstand. ,,Ik voel me echt alsof ik een lot heb gewonnen, dat ik hier aan heb mee mogen doen”, jubelde Annelies.

Overbieden

Hoewel de twee een budget van maar liefst 700.000 euro hadden, had het stulpje in Limmen een vraagprijs van 475.000 euro. Dat zagen Annelies en Andres niet aankomen. ,,Daarom heb ik dit huis ook geselecteerd. Ik wil jullie even laten zien: wat koop je nou voor welk geld? En zou je dit huis oppakken en bij jullie neerzetten in de buurt, dan zou het te koop staan voor 710.000 euro. Dus 235.000 euro méér”, vertelde de makelaar.

De tortelduifjes waren zo in de ban van het huis in Limmen, dat ze besloten een week proef te wonen, om te ondervinden of de woning daadwerkelijk iets voor hen was. Het bleek een schot in de roos. Maar er waren meer kapers op de kust en dus moesten Annelies en Andres direct een goed bod neerleggen. Ze boden 65.000 euro boven de vraagprijs. ,,Stel, het zou het alsnog niet worden, dan ben ik wel teleurgesteld”, uitte Andreas zijn zorgen. ,,De plek voelt heel goed.”

De zorgen van het stel bleken onterecht. Natasja Froger had namelijk goed nieuws: het bod was geaccepteerd. Andreas kon zijn oren niet geloven. ,,Mop, we hebben het”, reageerde hij enthousiast. Ook Annelies was door het dolle heen. ,,Het is gewoon gelukt!”

