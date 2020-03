Jonge talenten scoren hoofdrol in speelfilm over Anne Frank

Anne wordt gespeeld door de 17-jarige Aiko Beemsterboer die eerder de hoofdrol speelde in de bejubelde speelfilm Vechtmeisje. Voor de rol van Hannah viel de keuze op Josephine Arendsen (14), vooral bekend door de jeugdfilm Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess.



Sombogaart: ,,Het tweetal heeft precies de goede leeftijd voor deze rollen. In eerdere films waren de actrices vaak ouder dan Anne. Deze actrices vullen elkaar perfect aan, zo heb ik al gemerkt aan de scènes die we in Hongarije hebben gedraaid. Vooral Josephine die nog niet zoveel acteerervaring heeft is in mijn ogen een openbaring. Zij is een groot talent.’’



Andere hoofdrollen in de film worden gespeeld door Roeland Fernhout en Lottie Hellingman als de ouders van Hannah. De vader van Anne, Otto Frank, wordt gespeeld door Stefan de Walle.