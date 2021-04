Jongeren proberen seksuele voorkeur uit in We are who we are

Wie het aangrijpende meesterwerk Call Me By Your Name (2017) over een zomerliefde tussen twee mannen van regisseur Luca Guadagnino nog helder op het netvlies heeft staan zal zeker geïnteresseerd zijn in de door hem gemaakte dramaserie We are who we are waarin deze keer twee jongeren worden gevolgd die hun seksuele voorkeuren uitproberen.