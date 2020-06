Joop van den Ende: ‘Er is geen warmte tussen Albert en mij’

De theaterproducent haalde Verlinde binnen bij zijn bedrijf Stage Entertainment. Hij verkocht al zijn aandelen en Verlinde werd directeur, maar die scheiding is volgens Van den Ende ‘in de Albert Verlinde-harmonie gegaan’. Wanneer wordt gevraagd wat hij daarmee bedoelt, antwoordt hij: ,,Iedereen kent Albert Verlinde toch? Albert is een solist, en dat is zijn goed recht. Daar wil ik het graag bij laten”.



Wanneer de interviewer vraagt of er sprake is van kilte, stemt Van den Ende in. ,,Ja, kilte is een mooi woord. Ik denk dat je gelijk hebt: er is geen warmte tussen Albert en mij. Er is ook geen ruzie, maar ik heb geen contact meer met hem. Hij heeft niet de behoefte met mij te praten, en dan dring ik mezelf ook niet op.”



Vorig jaar sprak Verlinde zich al uit over het contact tussen hem en Van den Ende. ,,We spreken elkaar niet meer. Ja, als je elkaar tegenkomt uit beleefdheid. Dat vind ik oprecht jammer. We hebben zeker toen met de musical Annie M.G. Schmidt zo goed samengewerkt.”