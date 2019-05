Joop van den Ende ‘staat boven’ contactbreuk met Albert Verlinde

Hoewel Albert Verlinde benadrukte nog altijd met respect te praten over Joop van den Ende, lijkt met de reactie Van Den Ende het overduidelijk dat de lucht nog niet geklaard is tussen de twee heren. Verlinde nam het bedrijf van Van den Ende over, maar volgens hem kan de theatermagnaat maar moeilijk afscheid nemen. ,,Dat bedoel ik met de meeste waardering. Je verkoopt je bedrijf en gaat door. En ik denk dat hij dat heel moeilijk vindt.”



Verlinde vindt het jammer dat het contact met Van Den Ende tot een dieptepunt is gezonken, maar haalde ook uit naar de musicaltycoon. Volgens hem stond het bedrijf er niet goed voor toen hij het overnam. ,,In het begin denk je, ik ben binnengekomen. Ik heb die tent gezond gemaakt, want zo erg was het echt. Toen ik binnenkwam was het financieel niet zo denderend en de zalen waren leeg. We hebben dat allemaal gedaan. Dan denk ik: dat moet je ook vieren met elkaar. Dat dat gebeurd is. Maar dan komt er bij hem weer een andere emotie binnen en dat vind ik jammer, ja.”



Vanavond werd in RTL Boulevard aangekondigd dat er een reactie van Joop van den Ende zou komen op de uitspraken van Verlinde. Het was echter een korte boodschap. ,,Joop staat hierboven.”