Jopie Parlevliet komt met vaccinatielied

VideoRichard Groenendijk is opnieuw in de huid gekropen van zijn alter ego Jopie Parlevliet. Als de Rotterdamse diva heeft de cabaretier vandaag het nieuwe carnavalsnummer Spuitje d’r in, spuitje d’r uit! , over de coronavaccinatie, uitgebracht.

Richard maakte vorig jaar al na vier jaar een comeback met Jopie, die eerder een eigen talkshow op RTL 4 had. Het nummer Tebbie nou op je muil?!, over mondkapjes, werd meer dan anderhalf miljoen keer gestreamd. Eigenlijk zou dat een eenmalig project zijn, maar het succes smaakte naar meer. Gelukkig liet Jopie zich al snel, mede dankzij een doos Bossche bollen, overhalen ook deze coronasingle in te zingen”, aldus Richard Groenendijk. Ook de oud-wereldkampioenen accordeon, de zusjes Van Wanrooy, hebben hun medewerking aan het nummer verleend.

,,De coronapandemie grijpt nog steeds hevig om zich heen in allerlei varianten. De mensen zitten opgesloten door de lockdown én de avondklok. Mijn Brabantse vrienden moeten bovendien ook nog het carnaval missen. Maar als ik enigszins verlichting kan brengen met een vrolijk noot, dan moet ik dat gewoon doen!” aldus ‘Jopie’. ,,Er is al genoeg narigheid. Vrolijkheid en gezelligheid doet de mensen goed in deze tijden.”

De tekst is een knipoog naar het vaccinatieprogramma tegen het coronavirus. ,,Ik weet best dat het vaccineren met wat hobbels verloopt en dat de overheid er de handen vol aan heeft met minister Hugo de Jonge voorop. Er blijven altijd mensen die zeuren, klagen, bekritiseren en zwartkijken. Ja, ik kan ook géén single maken, dat is het alternatief. Maar ik kies er dus voor om positief te blijven en de moed erin te houden. Want als we die laten zakken, zijn we nergens!”

Jopie Parlevliet en haar vaccinatielied

