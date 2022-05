Joris Linssen blikt terug op aangrijpende ontmoetingen in special Hello Goodbye

Hello Goodbye: hoe is het nu met? is in het leven geroepen voor de themamaand van KRO-NCRV, die volledig draait om racisme, discriminatie en diversiteit. Wat Hello Goodbye daarmee te maken heeft? Nou, heel veel, vindt presentator Joris Linssen. ,,Er is geen plek in Nederland waar je zoveel verschillende soorten mensen tegenkomt dan op Schiphol’’, vertelt hij. ,,Redacties zijn altijd naarstig op zoek naar meer diversiteit in hun programma’s, terwijl wij onze hand er niet voor omdraaien.’’