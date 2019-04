Jort Kelder: Tinder is keihard, ik schrok ervan

Kelder had nog nooit op Tinder ingelogd, zo geeft hij toe aan De Telegraaf. Toen hij dat wel deed, was hij ontsteld over hoe ‘meedogenloos’ de moderne manier van daten is. ,,Dat hele geswipe van ‘deze staat me aan, en deze niet’ is van een meedogenloosheid... Het is keihard, ik schrok ervan. En het leidt tot een soort gevoel van oneindige beschikbaarheid en keuzestress. Dat je denkt dat er misschien nog iets leukers voorbijkomt.’’

De programmamaker, die zijn relatiestatus omschrijft als ‘behoorlijk alleen, maar niet ongelukkig’, pakt het daarom liever anders aan. ,,Ik ben een romanticus. Op foto's kun je ook niet afgaan, iets als geur is heel belangrijk en dat is voorlopig nog niet in een app te krijgen. Ik weet niet of dat alleen een generatieverschil is, hoor. Jonge vriendinnetjes van mij die klassiek zijn ingesteld, willen ook liever een brief dan een appje vol spelfouten.’’

Niemandsland

Kelder zag zijn relaties met onder anderen Georgina Verbaan en Lauren Verster (met wie hij tot 2015 vier jaar lang samen was) stranden. ,,Ik ben natuurlijk een hopeloos geval van liefdesverdriet. Van eigenlijk niet meer met vrouwen kunnen zijn, omdat ik geen zin meer heb in breuken en in emotioneel gedoe”, liet hij twee jaar geleden weten aan de Volkskrant. Hij gaf toen ook toe dat mislukte relaties hem pijn doen. ,,Ik ben er verdrietig over. En ik ben er ook defaitistisch over. Maar het kan best zijn dat ik er over drie maanden anders over denk. Ik zit nu nog in een fase van onthechting. Een niemandsland.”