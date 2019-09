Jort Kelder: Vertrek Eva Jinek naar RTL gevolg van kinderachtig beloningsbeleid

Met de overstap van Eva Jinek dient RTL de publieke omroep een keiharde dreun uit. ,,Dit is een enorm gevoelig verlies voor de NPO en tevens een aanleiding voor een brede discussie over topbeloningen in de publieke sector’’, stelt Jort Kelder, die regelmatig tafelgast is bij Jinek.

De talkshowkoningin gaat per 1 januari aan de slag bij RTL waar ze afwisselend met Beau van Erven Dorens – ‘ieder een aantal maanden’ – de late night-talkshow gaat presenteren. Volgende week vrijdag is ze voor het laatst te zien op de late avond van NPO 1. De NPO reageert zowel geschrokken als teleurgesteld op het nieuws. ,,Jammer dat Eva deze keuze heeft gemaakt, omdat de publieke omroep haar groot heeft gemaakt. We gaan nadenken over een volgende stap, maar dit overvalt ons wel. We waren nog in gesprek.’’

,,Dit is het gevolg van kinderachtig beloningsbeleid’’, stelt Jort Kelder. ,,In mijn kringen is geschokt gereageerd. Er wordt nogal gemakzuchtig gedaan over groot talent dat niet over geld mag zeuren, want dat zou ordinair zijn, dat doe je niet, maar voor iedereen speelt geld wel een rol en dat mag ook. Ik ken de argumentatie van Eva niet, maar ik zeg het in het algemeen: als je in Amsterdam woont, een gezin hebt en een normaal huis wil kopen, moet je niet bij de KRO-NCRV gaan presenteren.’’

Kwaadaardig toontje

,,Er is zo’n kwaadaardig toontje ten aanzien van Matthijs (van Nieuwkerk). Of hij ook gaat, weet ik niet. Je kunt zeggen: het is een groot verlies als Matthijs De Wereld Draait Door niet meer kan doen, maar op een gegeven moment gaan mensen ook met pensioen. Maar Eva zit nota bene in de opbouw van haar carrière. Een bloem in de bloei die nog heel lang kan stralen. Dat is dood en doodzonde. Dat de ene presentator anderhalve ton verdient voor zes uur, terwijl de andere elke dag topsport bedrijft, dat zit fundamenteel verkeerd in elkaar. Een puur socialistisch model, een soort Koreaanse salarisstructuur, het klopt gewoon niet.’’