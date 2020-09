Jos (24) raadt het Geluid en wint maar liefst 48.100 euro

Tal van mensen wagen een poging, maar er zijn er slechts een paar die het geluid goed weten te raden. Vanmiddag was het luisteraar Jos uit het Brabantse Oisterwijk. Hij gaf, naar zijn idee, het goede antwoord aan Q-dj Wim van Helden. Toen bleek dat dat ook nog eens klopte, kon hij zijn oren bijna niet geloven. De afgelopen weken gokten maar liefst 456 luisteraars van de zender erop los, maar Jos had het bij het goede eind. Het ging om het vastklikken van een ruitenwisser op een ruitenwisserarm. De Brabander wist zeker dat het om dat geluid ging, omdat hij het elke dag hoort, zo vertelde hij in de uitzending. Hij is namelijk werkzaam bij een autobedrijf. ,,Je collega’s kunnen dus rekenen op een taart?” vroeg Wim van Helden, waarop Jos bevestigend antwoordde.

Hint

Toen de waarde van Het Geluid vorige week de grens van 40.000 euro passeerde, besloot de anonieme Jury van zich te laten horen. Er werd een hint gegeven. De aanwijzing was een videoboodschap van Rob Geus, die de hint “veiligheid voor Rob” gaf. Uitgesproken kan je dit horen als ‘veiligheid voorop’.



Dit was het 28ste Geluid sinds de start van het populaire radiospel in 2007. Het radiospel is nog niet voorbij voor dit jaar. Morgen start in de ochtendshow van Mattie en Marieke een nieuw geluid.