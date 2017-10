Josh Veldhuizen verscheurd door emoties en Olcay valt af

Bitterzoet

Een bitterzoet moment voor modeontwerpster Josh Veldhuizen. Een week geleden overleed haar hond Stud. Hier had Veldhuizen veel verdriet om. Maar nu mag ze zich vol trots tante noemen, want Josh heeft er een neefje bij. Op Instagram schrijft ze: ,,Familie, het belangrijkste in het leven. Gisteren heb ik mijn neefje Tobias voor het eerst ontmoet. Ik kon mijn ogen niet van hem af houden. Dit is precies wat ik nodig had na een emotionele week."

F A M I L Y // The most important thing in my life: my family. Yesterday I met my beautiful newborn nephew Tobias 💫👶🏼💙. His proud ‘big’ sister Olivia and I could not get our eyes of him! 🙌🏻💕 (This is exactly what I needed after an emotional week...Tobias was born on the day Stud would have been 10y/o, it makes the circle of life round again 🐾💙) #TobiasSilvesterJohannesJaspersFocks #Tobi #Family Een foto die is geplaatst door J O S H V E L D H U I Z E N (@joshveldhuizen) op 30 Oct 2017 om 8:16 PDT

Dubbel feest

Formule 1-coureur Max Verstappen viert dubbel feest vandaag. Hij is niet alleen in een feeststemming omdat hij gisteren de Grand Prix van Mexico won, maar ook omdat zijn moeder Sophie Kumpen vandaag een jaartje ouder is geworden. Verstappen deelt een foto van hem en Sophie waarbij hij haar feliciteert.

Happy birthday mum @sofkum ❤ Hope I gave you a nice present yesterday 😉 Een foto die is geplaatst door Max Verstappen (@maxverstappen1) op 30 Oct 2017 om 7:17 PDT

Gipsvrij

Een mooie dag voor Nicolette Kluijver. Het been van het zoontje van de RTL-presentatrice zat in het gips en dat mocht er vandaag af. Nicolette deelt een foto van Jesse waarop is te zien dat hij heel erg blij is om weer gipsvrij te zijn.

Jeeeeejh! Wat een mooie dag! #gipsmageraf 🏃🏼#hijiszoblij ❤️ Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 30 Oct 2017 om 1:19 PDT

Weer fris en fruitig

De hond van Patty Brard is klaargestoomd voor de winter. De kapper heeft vandaag een bezoekje aan huis gebracht en het beestje een nieuwe look gegeven. ,,En lief dat ze is!", zegt Brard over de kapper die een foto deelt van haar en het beestje.

Wij hebben hier lekker de kapper aan huis! En lief dat ze is! #sarahjayne #doglover #besttrimmer #ibiza #instadogs #instapic #readyforwinter Een foto die is geplaatst door Patty Brard (@pattybrard) op 30 Oct 2017 om 5:34 PDT

Op de goede weg

Olcay Gulsen is goed bezig. De modeontwerpster probeert al een paar weken af te vallen. Vandaag geeft ze een update over de stand van zaken. Olcay is al 3,2 kilo kwijt, dus hoeveel weegt ze nu precies?

Yesss nog steeds in the right flow! 3.2kg tot nu toe kwijt! @weightwatchersnld #healthynewme Een foto die is geplaatst door Olcay Gulsen (@superolcay) op 30 Oct 2017 om 3:56 PDT

City trip

Ellemieke Vermolen is er lekker tussenuit met haar gezin. De presentatrice bezocht gisteravond met Noah en Zenna de musical The Lion King en deelt daar een foto van op Instagram. ,,Herinneringen maken met elkaar", zegt de blondine. Vandaag deelt ze een ander plaatje van haar zoons. Ze vermeldt daarin het hotel waarin ze verblijven.

Goodmorning Londen #citytrip #myboys @ao76_kids #💙 Een foto die is geplaatst door ELLEMIEKE VERMOLEN (@ellemieke_vermolen) op 30 Oct 2017 om 1:00 PDT