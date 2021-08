Joshua Nolet over rel rond Prins Bernhard: ‘Nu willen ze een bakkie met ons doen, maar dat hoeft voor mij niet’

Collega’s van prins Bernhard hebben de leden van Chef’Special uitgenodigd om binnenkort koffie te drinken. Gisteren ontstond grote beroering nadat de frontman, Joshua Nolet, op Instagram liet weten dat zijn band ‘door de prins’ gevraagd was om gratis op te komen treden bij de komende Grand Prix in Zandvoort (5 september). Bernhard is mededirecteur van het circuit.

,,Ze willen een bakkie met ons doen, begreep ik van onze agent. Dat vind ik allemaal niet zo interessant, dat hoeft voor mij helemaal niet’’, vertelt Nolet aan deze site. Hij verklaart dat de brief waarop hij gisteren helemaal los ging niet van de prins zelf afkomstig was, maar van een collega van de neef van koning Willem-Alexander. Nolet: ,,Hij schreef zoiets als: mijn collega Bernhard zou het leuk vinden als jullie op komen treden tijdens de Grand Prix.’’

Nolets woedeuitbarsting was vooral een optelsom, vertelt de Haarlemse zanger een etmaal later. ,,Over hoe we als maatschappij om willen gaan met onze branche en iedereen die werkzaam is in die industrie. En het was vooral gericht op politiek Den Haag, waar men ongelooflijk stil is gebleven na onze acties van afgelopen zaterdag.’’ Onder de noemer Unmute Us gingen in de vier grote steden zo’n 70.000 demonstranten de straat op, om te protesteren tegen de coronamaatregelen die de evenementensector zo zwaar treffen. De organisatie laakt het uitblijven van een reactie vanuit de politiek op die actie en die radiostilte valt bij Nolet ook totaal verkeerd.

Quote Het boeit ze gewoon niet, maar zeg dát dan gewoon Joshua Nolet

,,Het boeit ze gewoon niet, maar zeg dát dan gewoon. Dan weten we dat ook weer. Het is gewoon zo dat artiesten vaak de sluitpost op een begroting zijn. Natuurlijk moeten artiesten in het begin jarenlang buffelen en voor niets spelen. Maar op een gegeven moment moet dat wel klaar zijn.’’

Nolets collega Davina Michelle treedt wel gratis en voor niets op in Zandvoort. ,,Als zij wil spelen, moet ze dat lekker doen. Daar heb ik nul oordeel over. Waar ik wel een oordeel over heb, is over politici die weigeren te reageren op zo’n grote actie als de onze van afgelopen zaterdag.’’

Bijval

Nolet krijgt enorm veel bijval op zijn Instagram-post. ,,Van collega-artiesten, maar vooral ook van de mensen achter de schermen. Technici en zo, zij bedanken me echt. Dat is fantastisch, om hen gaat het vooral. De boel moest even ontploffen.’’

Op sociale media krijgt vooral prins Bernhard, al jarenlang omstreden vanwege zijn grote vastgoedportefeuille in met name Amsterdam, nogal wat woedende reacties over de poging om Chef’Special gratis op te laten treden in Zandvoort. Nolet: ,,Dat was absoluut niet de bedoeling, maar dat is dan collateral damage. Hij krijgt ‘m nu vol in zijn gezicht, omdat hij een lekker symbool is van hoe scheef het allemaal zit. Ik denk dat hij dat wel kan hebben.’’

Via een woordvoerder laat de prins weten: ,,We hebben inmiddels contact gehad met Joshua en aangegeven dat we zijn reactie begrijpen. We hebben ook interviews van Joshua gezien vandaag waarin hij aangeeft dat zijn aanklacht niet tegen F1 en Bernhard persoonlijk is gericht.’’

De prins en zijn entourage willen verder niet op de commotie in gaan.

