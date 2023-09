Journalist en presentatrice Clairy Polak (67) overleden

Journalist en presentatrice Clairy Polak is donderdag op 67-jarige leeftijd overleden, meldt omroep HUMAN in een persbericht. Polak, dochter van actrice Katja Berndsen en acteur Bram Polak (Alexander Pola), was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Ze werkte onder meer voor diverse radioprogramma’s en televisierubrieken Nova en Buitenhof .

Haar debuut als presentatrice maakte Polak in 2003 bij het actualiteitenprogramma Nova. In 2006 was zij voor het eerst te zien in Buitenhof. Sinds 2011 presenteerde Polak het HUMAN-programma Het Filosofisch Kwintet. Tot 2016 deed ze dat met Ad Verbrugge, later deed ze dat zonder hem, maar met een wisselende stamgast. ,,Ze was met hart en ziel bij deze producties betrokken, zoals ze ook zeer betrokken was bij de missie van HUMAN om de wereld een menselijker gezicht te geven”, laat HUMAN weten.

Op de radio was Polak te horen als presentatrice in het Radio 4-programma De Klassieken. Ook Met het Oog op Morgen presenteerde zij, tot 1 januari 2014, en ze was de stem van het mediaprogramma Medialogica. Ze was deze zomer te zien in de zomerreeks van De slimste mens, waarbij ze in de Open Deur Ronde de vraag stelde: Wat weet u van? Zoals gebruikelijk waren de opnames van programma dat vanaf komende maandag de finaleweek ingaat, veel eerder. Polak ontving onderscheidingen als Beste radiomaker 1998, de Sonja Barend Award 2010 en in 2014 de Ere-Zilveren Reissmicrofoon.

Ruim vier jaar geleden stierf haar echtgenoot aan een longontsteking, een indirect gevolg van de ziekte van alzheimer waaraan hij tien jaar had geleden. Polak schreef er een roman over Voorbij, voorbij die kort na zijn overlijden uitkwam. Op de vraag of het schrijven van het boek troost gaf, zei ze in de Volkskrant: ,,Troostvol is voor mij als ik iets kan begrijpen, maar dit is een volstrekt ondoorgrondelijke ziekte. Het werkt natuurlijk even verlichtend als een vriend een arm om je heenslaat, maar troost in de zin van doorgronden en begrijpen is heel iets anders. Dat moet ik toch alleen doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.