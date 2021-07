Journalisten VS: Quo vadis, Aida? behoort tot beste films 2021

Quo vadis, Aida? draait vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen. Andere titels in het lijstje zijn de multiculturele musical In the Heights, die ook nu te zien is in de bioscopen, en het Zuid-Afrikaanse lhbti-drama Moffie. De film over een Zuid-Afrikaanse soldaat die begin jaren tachtig zijn best doet om zijn homoseksuele emoties te onderdrukken, is in Nederland te zien via Pathé Thuis.