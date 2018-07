Jouw Vrouw Mijn Vrouw terug op SBS6

Paniek slaat toe bij vriendin André Hazes

16:50 De paniek slaat toe bij Monique Westenberg, de vriendin van zanger André Hazes, als ze tijdens haar debuut als interieurstyliste niet tevreden is over een door haar gekozen meubelcombinatie. ,,Ik vind het er helemaal niet bij passen'', verzucht ze in het programma Sterren Houden Huis, dat vanavond om 20.34 uur te zien is op RTL 4.