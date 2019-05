Jude Law voor de tweede keer in huwelijksbootje gestapt

De bruid droeg een elegant off-white kort jurkje en de acteur een corduroy blauw pak, blauwe schoenen en een hoed. Alleen een kleine groep dierbaren was bij de plechtigheid aanwezig. Dit meldt The Sun.



Law was eerder getrouwd met actrice Sadie Frost, van wie hij in 2003 scheidde. De twee hebben samen 3 kinderen: zoon Rafferty, dochter Iris en zoon Rudy. Jude verloofde zich daarna met Sienna Miller, maar die werd in 2006 verbroken nadat hij was vreemd gegaan met de nanny van zijn kinderen.



De acteur heeft nog 2 andere kinderen bij 2 verschillende vrouwen: dochter Sophia bij model Samantha Burke en dochter Ada bij muzikante Catherine Harding.