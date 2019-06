Judi Dench: We mogen het werk van Weinstein en Spacey niet vergeten

Weinstein en Spacey verdedigen of juist de andere partijen gelijk geven: daar doet de meervoudig Oscarwinnares geen uitspraken over in het interview met de Britse radiozender. De actrice maakt zich vooral zorgen om het werk dat de heren de afgelopen jaren hebben geleverd. Dench zegt 'pijn’ te voelen bij de gedachte dat de producties van Weinstein en Spacey vergeten zullen worden.



,,Vergeten we nu plotseling wat Spacey als artdirector voor elkaar heeft gekregen? En hoe fantastisch hij was in al die films? Gaan we nu niet meer naar films kijken die Weinstein heeft geproduceerd?’’, verzuchtte ze. ,,Je kunt iemand een talent niet zomaar ontzeggen. Dan kun je net zo goed de schilderijen van Caravaggio of de stukken van Noel Coward negeren’’,beargumenteerde Dench haar standpunt.



In 2017 noemde Dench de beschuldigingen richting Weinstein nog ‘gruwelijk'. De actrice werkte met de producent aan films als Shakespeare in Love, waar ze ook een Oscar voor won.