Juf Ank sluit derde seizoen De Luizenmoeder niet uit

De enig overgeble­ven haai uit Jaws wordt tentoonge­steld in Oscarmuse­um

6:39 Het museum van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dat in april de deuren opent in Los Angeles, heeft de enige bewaarde mechanische haai die voor de film Jaws is gebruikt bemachtigd voor de lobby. De organisatie achter de Oscars deelde maandag beelden van het aan het plafond bevestigde ‘dier’.