Jurassic Park-acteur Sam Neill wordt behandeld voor bloedkanker

De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill wordt behandeld voor bloedkanker. De 75-jarige acteur, onder meer bekend van de Jurassic Park -films, vertelt over zijn ziekte in zijn autobiografie die volgende week verschijnt.

In zijn eerste hoofdstuk deelt Neill de diagnose met de lezer. ‘Ik ben mogelijk stervende, misschien moet ik opschieten’, schrijft hij. De acteur is momenteel kankervrij, maar blijft onder behandeling met medicatie.

De acteur heeft een interview over het boek gegeven aan de Britse krant The Guardian, die het gesprek vrijdagavond publiceerde. In het gesprek vertelt Neill dat hij zijn biografie ging schrijven tijdens de behandeling. ,,Ik kon niet werken, ik ontmoette nauwelijks mensen”, zegt hij. ,,En toen dacht ik: wat ga ik dan elke dag doen? Ik had nooit het plan om een boek te schrijven. Maar toen ik begon, merkte ik dat het een reden voor mij werd om door te leven. Ik ging elke dag naar bed met de gedachte: morgen schrijf ik verder.”

Neill ontdekte begin 2022 tijdens de promotie van de zesde Jurassic Park-film Dominion dat hij ziek was. In eerste instantie kreeg de acteur chemotherapie. Maar toen die niet hielp, meldde hij zich aan voor een nieuw experimenteel medicijn dat hij nu de rest van zijn leven maandelijks moet slikken. Op dit moment is hij volgens artsen dus wel kankervrij.

