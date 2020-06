Jurassic Park en Jaws duiken ineens weer op in bioscooplijsten

Normale bioscopen zijn in de VS nog steeds vrijwel allemaal dicht vanwege de coronacrisis. Alleen drive-in-bioscopen trekken momenteel opvallend veel publiek. En hier doen de twee blockbusters van de Amerikaanse regisseur het opvallend goed.

De dinosaurussenfilm uit 1993 stond afgelopen weekend bovenaan de boxoffice-lijst met in totaal 230 vertoningen door het hele land. In totaal bracht de film, 1411 weken na zijn première, een half miljoen dollar op. Haaienklassieker Jaws uit 1975 draaide de afgelopen week in 187 drive-in-theaters en bracht hiermee hetzelfde bedrag in het laatje, 2349 weken na de eerste vertoning halverwege de jaren zeventig.

Raiders of the Lost Ark

Spielberg is sowieso een regisseur die graag gedraaid wordt in de autobioscopen, want ook E.T. staat in het lijstje. De wereldberoemde film over de vriendschap tussen een buitenaards wezen en een eenzaam jongetje werd honderd keer vertoond en bracht iets meer dan een ton in het laatje. Ook Raiders of the Lost Ark van Spielberg, het eerste deel in de Indiana Jones-reeks, staat trouwens weer in het lijstje, op plaats 18.