Justin Bieber bevestigt verloving op Instagram: 'Haily, je bent de liefde van mijn leven'

video Daar is hij dan: trailer van zesde seizoen hitserie Orange is the New Black

9 juli De makers van de razend populaire Netflix-serie Orange is the New Black hebben vandaag de eerste beelden vrijgegeven van het nieuwe, zesde seizoen. De reeks, die zich afspeelt in een Amerikaanse vrouwengevangenis, ging in 2013 in première en heeft wereldwijd tientallen miljoenen fans. Momenteel is OITNB één van de best bekeken series op streamingdienst Netflix. Het zesde seizoen is vanaf vrijdag 27 juli te zien. Het zevende is al aangekondigd.