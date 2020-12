Justin Bieber slaat terug na haatgolf rond Hailey: ‘Je bent een zielig stukje mens’

De zanger probeert zijn liefdesgeluk er niet door te laten verpesten. ‘Dan denk ik aan het leven van die vrouw en hoe ongelukkig ze moet zijn als ze haar tijd gebruikt om anderen zich klein te laten voelen.’ Het kan alleen maar leiden tot een bestaan zonder vrienden en geluk, aldus Justin. Tegen haar principes in staat ook Hailey (24) stil bij de aanhoudende pesterijen. ‘Normaal gesproken zeg ik hier niets over, om mezelf te beschermen’, schrijft ze tegenover haar 30,8 miljoen volgers. ‘Maar de mate van boosheid en haat is schokkend, ongezond en droevig.’ Net als Justin benadrukt ze dat het leven leuker is als je elkaar helpt. ‘Ik wens de jonge vrouw in de video het beste’, schrijft ze. ‘Ik hoop dat ze liefde, rust en geluk vindt in haar leven!’

‘Haar lichaam'

Hailey kwam vorige maand ook al met een verklaring, toen om duidelijk te maken dat ze niet in verwachting was. Het stel wil wel graag ouders worden. De zanger zei eerder dat zijn vrouw mag beslissen wanneer, omdat het om ‘haar lichaam’ gaat.



Zij liet onlangs weten dat ze geen haast heeft. ,,Het vreemde is dat ik altijd al vroeg kinderen heb willen krijgen, maar nu ik getrouwd ben, voel ik minder drang. Ik ben een ambitieus meisje met veel projecten. Het zal gebeuren, maar niet nu’’, zei ze.



Het koppel gaf elkaar in 2018 het jawoord in New York. Een jaar later gaven ze een trouwfeest in South Carolina. Enkele maanden daarvoor was er definitief een einde gekomen aan zijn aan-uitrelatie met zangeres Selena Gomez, die in 2010 was begonnen.