Justin Timberlake brengt vier videoclips uit

Aftrap Moltalk trekt 433.000 kijkers

8:34 Fans van Wie is de Mol? kunnen zich vanaf dit weekend weer tien weken bezighouden met die ene vraag: wie is dit jaar de mol? In Moltalk The Kick Off werd gisteravond alvast vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen. Het programma wist 433.000 kijkers te boeien, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.