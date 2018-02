Justin Timberlake geeft concerten in Arnhem en Amsterdam

De 37-jarige zanger trad zondagnacht (Nederlandse tijd) op tijdens de halftime show van de Super Bowl. Afgelopen vrijdag bracht Timberlake Man of the Woods uit, zijn vijfde studioalbum.



In een eerder stadium werden de data van de Amerikaanse tour al bekendgemaakt. Daar voegt Timberlake nu nog eens 31 optredens aan toe in Noord-Amerika en Canada. Het Europese gedeelte van de Man of the Woods Tour start op 22 juni in Parijs en bevat in totaal zestien optredens.



Kaarten voor de Nederlandse concerten in Amsterdam en Arnhem gaan komende maandag in de verkoop.