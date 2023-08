Justitie Berlijn staakt onderzoek naar Rammstein-zanger Lindemann

Voormalig GTST-actrice Chrisje Comvalius op 75-jarige leeftijd overleden: ‘Ik sterf zonder boosheid’

Actrice Chrisje Comvalius, die vier jaar lang Dorothea Grantsaan speelde in Goede tijden, slechte tijden, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde vredig in haar slaap, meldt productiebedrijf Banijay Benelux aan deze site. Comvalius leed aan alzheimer en was onlangs nog het gezicht van een grote publiekscampagne.