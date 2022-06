Justitie Londen klaagt Harvey Weinstein aan voor aanval op vrouw

De openbaar aanklager nam het besluit naar eigen zeggen na nauwkeurige bestudering van het bewijs dat de politie in deze zaak heeft verzameld. Nadere details zijn nog niet bekend. In oktober werd in Londen een aanklacht ingediend tegen Weinstein vanwege een incident met een van zijn medewerksters in het Savoy Hotel. In deze zaak werd ook gesproken over andere incidenten, al is niet duidelijk of er een verband is met de zaak waarvoor de 70-jarige voormalig filmproducent woensdag is aangeklaagd.