Justitie: Voorbereiden op rol geen reden voor strafvermindering Imanuelle Grives

De Belgische justitie ziet in het verweer van Imanuelle Grives geen reden voor strafvermindering. Volgens haar advocaat probeerde de actrice, die nu in België vastzit , in drugs te handelen ter voorbereiding op een nieuwe rol. Haar verklaring wordt verder onderzocht, maar ‘het blijven strafbare feiten’.

,,Die zaak wordt getoetst en verder nagekeken, maar sowieso is dat geen verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet. Onmogelijk", zegt woordvoerder Stephanie Chomé van het Parket Antwerpen van het Belgische Openbaar Ministerie tegen NU.nl.

Grives heeft toegegeven dat de drugs van haar zijn en ze die wilde verkopen. Advocaat Koen Vaneecke wil geen verder commentaar geven op de zaak rond zijn cliënte, die vrijdag voor de rechter in Antwerpen moet verschijnen. Voor welke rol, welke film of serie Grives in training was, wanneer de opnames zijn of hij bij het verhaal blijft, of hij denkt dat de rechter erin meegaat? Het antwoord op al deze vragen is: ‘Geen commentaar’. ,,We blijven bij wat er gisteren is gezegd. Ik ga er verder niet op in. We wachten vrijdag af", herhaalt Vaneecke meermaals tegen deze site. Ook haar manager Jennifer Bouwmeester wil niet reageren. Vooralsnog kan niemand bevestigen dat Grives inderdaad bezig is met een nieuwe film of serie.

De voorbereiding was in ieder geval niet voor haar rol in de nieuwe AvroTros-serie Keizersvrouwen, zegt bedenker Ian Ginn van Rinkelfilm. In die serie over high end-escorts en de Amsterdamse onder- en bovenwereld is Grives vanaf dit najaar te zien als Pamela. ,,Het heeft met ons niets te maken. De opnames zijn al achter de rug”, zegt Ginn. ,,Ik weet niet wat er is gebeurd met Imanuelle en ik ken de details niet, maar ik voel met haar mee.”

Xtc-pillen

Grives had vorige week de laatste opnamedag voor Papadag (over kersverse vaders) en was een aantal weken geleden nog aan het filmen voor Vakkenvullers (over het leven van een aantal jonge vakkenvullers). Welke projecten er nog meer in de planning staan, is onbekend.

De 34-jarige Grives werd zondag opgepakt bij het Belgische festival Tomorrowland en verblijft momenteel in een Vlaamse cel. Het Vlaamse OM liet gisteren weten dat de actrice meer drugs bij zich had dan ‘de gebruikershoeveelheid’. ,,In totaal zijn ongeveer honderd xtc-pillen in beslag genomen en meer dan twintig gram cocaïne. Ook ketamine en MDMA werd in zulke hoeveelheden gevonden dat ze alleen voor verkoop bedoeld kunnen zijn. Tot slot werden er nog gebruikershoeveelheden illegale softdrugs aangetroffen”, zei Stéphanie Chomé van het Belgische Openbaar Ministerie tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Onwaarschijnlijk

Dat Grives zulke hoeveelheden drugs bij zich had ter voorbereiding op een rol, noemt haar advocaat Vaneecke ‘eerst ook een onwaarschijnlijk verhaal', erkende hij gisteravond. ,,Maar ze wilde zich echt voor een nieuwe film inleven in haar rol als drugshandelaar. Ze wilde ervaren hoe het in zijn werk gaat en welke spanning erbij komt kijken. Maar ze heeft er niks van gebakken en is betrapt. Ze beseft nu ook dat het een hele domme actie is geweest. Maar we moeten dit verhaal zeker nuanceren. Ik doe veel drugsgerelateerde zaken, maar dit is toch echt een ander geval. Ze is geen standaard drugshandelaar of iemand die verslaafd is.”