Jutta en Jake leven de Amerikaanse droom en Dries hoopt dat nepnieuws waar is

Van Tik­Tok-grap­je naar miljoenen streams: Roxy (18) maakte van vier woorden een regelrech­te culthit

Duizenden likes op TikTok, vier miljoen streams op Spotify en al vijf weken een plek in de tipparade van de Top 40 met het nummer Anne-Fleur vakantie. Wat begon als een grappig TikTok-filmpje is voor de 18-jarige Roxy Dekker uitgegroeid tot een ware culthit. Dit is hoe ze dat voor elkaar kreeg.