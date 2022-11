K3'tje Hanne bevallen van jongetje: ‘Gelukzalig gevoel’

met Video Sander Schimmel­pen­nin­ck haalt uit naar Twan Huys en College Tour: ‘Er werden valletjes gezet’

Sander Schimmelpenninck verliet de studio van College Tour na de opnames met ‘een zorgelijk gevoel’. Dat vertelde de 38-jarige opiniemaker donderdagavond in het SBS-programma Vandaag Inside, waar hij tafelgast was. Schimmelpenninck was van mening dat presentator Twan Huys ‘wel allemaal valletjes’ voor hem neer had gezet.

10:20