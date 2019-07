Kaarten Rammstein binnen een uur uitverkocht

De kaarten voor het concert in het Belgische Oostende vlogen volgens concertorganisator Greenhouse Talent binnen een kwartier over de toonbank. In Nederland duurde het iets langer voor de show was uitverkocht, omdat ‘het systeem het niet zo goed aankon'. Rammstein verkocht het Nijmeegse Goffertpark in ongeveer een uurtje uit.



Of er extra concerten komen, durft Greenhouse Talent nog niet te zeggen. ,,Als we kijken naar de vraag naar kaarten, dan zou dat leuk zijn. Maar we laten het aan de band over."



Rammstein gaf vorige week nog een uitverkocht concert in De Kuip. De Duitsers zetten het Rotterdamse stadion in vuur en vlam en pakten groot uit met kettingzagen, vlammenwerpers, voorbijvliegende muzikanten en wild spuitende voorbinddildo's.