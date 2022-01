Kabinet wil seksueel grensoverschrijdend gedrag aanpakken bij de omroepen

Het kabinet wil seksueel grensoverschrijdend gedrag en ongezonde afhankelijkheidsrelaties aanpakken bij de omroepen. Staatssecretaris Gunay Uslu zegt dit in een reactie op het schandaal dat zich ontrolt bij The Voice van RTL.

Uslu wacht een onderzoek af van de Raad voor Cultuur naar grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Dat advies wil ze aangrijpen om wantoestanden aan te pakken in omroepland.

Uslu: ,,Belangrijk dat RTL nu extern onderzoek laat doen naar de gang van zaken. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Voor mij geldt hier echt zero tolerance. Mensen die hier slachtoffer van zijn verdienen onze steun en aandacht. Grensoverschrijdend gedrag is een grove inbreuk op de veiligheid en heeft enorme impact op slachtoffers. Zij die zich grensoverschrijdend gedragen moeten worden aangepakt.’’

Tegen slachtoffers zegt Uslu: ,,Het is heel belangrijk dat je aangifte doet van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Aangifte

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat het Openbaar Ministerie eerst aan zet is, voordat het ministerie mogelijk tot actie overgaat. ,,Aangifte doen is belangrijk, want dan kan het OM ermee aan de slag”, aldus de woordvoerder.

De Raad voor Cultuur is vorig jaar al begonnen met een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sectoren, naar aanleiding van onder meer misstanden op theater- en modescholen. Het onderzoek is naar verwachting voor de zomer klaar. Volgens een woordvoerder bekijkt de commissie het onderwerp in de volle breedte, dus ook bij de entertainmentindustrie die voor televisie werkt. De Raad bekijkt alle ontwikkelingen ‘met belangstelling’, maar reageert niet op incidenten, aldus de zegsman.

Minister van Staat Winnie Sorgdrager zit de onderzoekscommissie voor, die ook advies moet uitbrengen over hoe genoemd ongewenst gedrag in de kunst- en cultuurwereld in de toekomst moet worden tegengegaan. Toenmalig demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven vroeg de raad er al in juni om.

Zaterdag werd bekend dat The Voice voorlopig wordt stilgelegd vanwege berichten over seksueel wangedrag tegen deelnemers door bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid en rapper Ali B. Rietbergen heeft inmiddels al bekend. Tegen Ali B is aangifte gedaan. Hij ontkent de aantijgingen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: