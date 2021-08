Kaj Gorgels presenteert Are You The One? voor MTV

Volgens Gorgels, die eerder onder andere Temptation Island en Expeditie Robinson presenteerde, is het programma anders dan andere datingshows. ,,Ik denk dat dit programma iets extra’s heeft door de toevoeging van het spelelement. Er zijn veel reality en datingprogramma’s, maar bij Are You The One? kan de kijker thuis ook meespelen met het spel, wat echt onderscheidend is. Gaandeweg ga je de koppels in je hoofd vormen en ben je benieuwd of je zelf de perfecte matches kunt raden”, zegt hij.