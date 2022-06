Kaj Gorgels stopt met Expeditie Robinson, dit is zijn opvolger

Dat maken de twee bekend in een video op de socialkanalen van de show. ,,We zijn begonnen met de opnames van Expeditie , maar ik mis jou, waar ben je?’’ zegt Nicolette in de video via de telefoon tegen Kaj. ,,Het spijt me, met pijn in mijn hart moet ik meedelen dat ik het dit jaar niet ga redden’’, reageert hij. ,,Ik heb allerlei projecten om handen, ik ben verhuisd, ik zit tussen Spanje en Nederland in... ik kon gewoon niet dit jaar. Ik baal als een stekker, maar ja... Je gaat het toch niet alleen doen hè?’’

Nicolette is ‘in goede handen’, zegt ze. Dat is ze zeker, beaamt Kaj als Rick in beeld verschijnt. ,,Dit is een droom die voor mij uitkomt’’, zegt Rick, die Kaj dankbaar is. ,,Ik heb ooit meegedaan in 2014, toen heb ik het heel ver geschopt. Maar het is heel mooi om aan de andere kant te staan.’’ Kaj hoopt vooral dat Brandsteder gaat genieten. ,,Het is het mooiste programma dat er is.’’