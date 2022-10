Kandidaat Expeditie Robinson stapt op injectienaald: Ook deze BN’ers naar de dokter na deelname tv-show

Bijna een miljoen mensen zagen gisteren de noodgedwongen aftocht van publiekslieveling Iliass ‘Taxi’ Ojja in Expeditie Robinson . De acteur verliet het spel nadat hij in een naald stapte. Door de jaren heen belandden veel meer kandidaten door reality- en spelprogramma’s in de lappenmand. Een kleine greep uit de pechvogels.

Het leek bizar. Een tropisch zandstrand en dat dit? Acteur Iliass Ojja, bekend van Mocro Maffia, stapte in de uitzending van Expeditie Robinson gisteravond op een injectienaald, meegekomen in het vuil dat daar dagelijks aanspoelt. Iliass had het zelf ontsmet, maar wilde - logisch - weten of er meer aan de hand zou zijn. Door miscommunicatie met de makers kwam de arts niet. Dus vertrok hij zelf.

Producent SimpelZodiak betreurt de trieste aftocht van Iliass Ojja en steekt de hand in eigen boezem. ,,Helaas hebben we te maken met veel plastic en ander afval dat aanspoelt op de stranden. Ook in Maleisië. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de stranden regelmatig worden geveegd, voor en tijdens de opnames. En er is 24/7 een dokter aanwezig bij Expeditie Robinson. Ons verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de kandidaten en het team is groot.”

,,Ondanks dat hebben we onderschat hoe groot de angst van Iliass was, nadat hij in die naald was gestapt. Dat betreuren we. Aangezien het hier niet direct om een verwonding ging, maar om een onderzoekstraject, moest er eerst een plan van aanpak worden gemaakt en was de arts niet direct ter plaatse. Achteraf gezien hadden wij dit alles sneller en beter aan Iliass moeten communiceren om hem gerust te stellen”, aldus een woordvoerder.

Gaan ze springen?

Iliass is lang niet de enige BN’er die iets onfortuinlijks meemaakt. Vanwege de fysieke proeven is Expeditie Robinson door de jaren heen hofleverancier geworden van ongelukjes en kwetsuren. Vorige week nog stopte Juultje Tieleman vanwege heupproblemen, vorig jaar moest Loiza Lamers de expeditie verlaten vanwege ‘acute, medische redenen’. En het meest ingrijpende ‘geval’: televisiekok Sandra Ysbrandy. Zij scheurde haar voorste kruisband, brak haar onderbeen en liep een scheurtje op in de meniscus. Overigens liep ze hiermee nog wel bijna vier weken door, voordat ze er door stemming (!) uit lag. De operatie volgde na de opnames.

Cabaretier Soundos El Ahmadi en rapper Brace hingen in het voorjaar van 2017 op een houten muurtje. Gingen ze springen? Het was tijdens een proef van Expeditie Robinson. Ze hielden het niet meer: het was vallen of springen. Het werd het laatste, waarna Brace verkeerd terechtkwam en het uitschreeuwde van de pijn.

Expeditie Robinson is niet het enige spel- of realityprogramma op de buis dat kwetsuren oplevert. De televisiegeschiedenis kent meer slachtoffers. Zo moest Hans Klok met zijn voet (gescheurde enkelbanden) in het gips na een val bij The big balance, een programma over koorddansen, overkwam zangeres Samantha Steenwijk (ontwrichte teen) hetzelfde bij Dancing with the stars en moest Ilse DeLange na acht liveshows met een voetblessure afscheid nemen van de Duitse tv-show Let’s dance.

Volledig scherm 10-12-2021 Hans Klok in het tv programma Big Balance blesseert zijn enkel © SBS

Patty Brard wordt nog vaak herinnerd aan haar optreden van tien jaar geleden in Sterren springen, een programma waarin bekende Nederlanders een wedstrijdje schoonspringen deden. Brard voerde haar salto iets te ver door, waardoor ze plat op het water belandde. ,,Leef je nog, Pat? Och, schat...’’, stamelde presentator Gerard Joling. Het werd een iconisch tv-moment, maar niet zonder gevolgen: Brard verdraaide haar knie, nekwervels waren verschoven en een stuk van een tand was afgebroken.

Verbrijzelde rugwervel

Ernstiger waren de gevolgen voor Janine Abbring in hetzelfde jaar én eveneens bij een sprong in het water. Het was in juni 2012 toen ze tijdens de opnames van Wie is de mol? in Zuid-Afrika een van haar rugwervels verbrijzelde, waardoor een operatie volgde en vier wervels met een stalen constructie aan elkaar vastgezet werden. Ze vertelde later dat ze ‘met samengeknepen billen naar Sterren springen’ had zitten kijken.

Dit jaar kan Abbring eindelijk weer eens op haar handen staan. Eindeloos en probleemloos deed ze als kind de handstand, maar door die ‘metalen constructie’ in haar rug durfde ze niet. Tot afgelopen zomer, toen ze bij haar crossfitclubje bij een muur werd aangemoedigd door de vrouwen met wie ze sport en door haar trainer. Wel. niet. Wel. Niet. Wel. Toch niet. Wél. En nogmaals. ,,Ik werd er helemaal high van, dat het me weer lukte’’, zei Abbring eerder in Mezza. ,,Ik deed het gewoon! Ik zag het als een soort viering van het tienjarig jubileum van mijn rugbreek-epos.’’

Volledig scherm Janine Abbring springt in 2013 van een cliff in het tv programma Wie is de Mol en verbrijzeld een rugwervel. © AVRO TROS