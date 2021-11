Kandidaat verlaat in tranen Expeditie Robinson

Op Vela Luka, een van de vele eilanden nabij Kroatië, bestaat het kamp uit verschillende groepen en was het lang onduidelijk wie er weggestemd zou worden. Sylvana IJsselmuiden en Sandra Ysbrandy trekken al een tijd met elkaar op, net als Sterrin Smalbrugge en Annemiek Koekoek, terwijl Dominique van Hulst (terug van Winnaarseiland), Jay-Jay Boske en Rob Geus van de Tweede Kans-groep zijn. Robbert Rodenburg die maatje Dyantha zag vertrekken, laveert tussen de rest, waar Rob Geus zich zorgen maakte om zijn gesteldheid. ,,Op dag tien dacht ik dat mijn lichaam ging weigeren. Het probleem van mijn persoontje is dat ik in het begin heel erg afval, waardoor mijn energiereserve wegebt. Nu heb ik het idee dat het stabiliseert. Anders kun je er straks een gironummer boven zetten”, zei de oud-presentator van De Smaakpolitie.



Na de opzienbarende sekspraatjes tussen Sterrin, Annemiek. Jay-Jay en Robbert begon het gekonkel. Uiteindelijk richtten vooral Sterrin en Annemiek hun giftige pijlen op Sylvana die volgens de twee ‘vanaf dag één minder dan niks doet’ en ‘vaak niet oprecht is’. ,,Dit eiland is te klein voor mij en Sylvana”, sneerde Annemiek. Sylvana zag de bui hangen, trachtte te redden wat er te redden viel en zette al haar stemmen (vijf) in.