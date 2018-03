Kans op felbegeerde Oscar voor Nederland

videoOok films waarin Nederland betrokken is, maken kans op het winnen van een Academy Award. De beeldjes worden in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) in Los Angeles uitgereikt.

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema maakt kans op een Oscar voor zijn camerawerk in de film Dunkirk. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlander in deze categorie is genomineerd.





Ook de Friese grimeur Arjen Tuiten is in de race voor een Oscar. Dat is voor zijn werk voor de film Wonder.

De Duitse directeur Alex Rüger van het Nederlandse Van Gogh Museum is zondagavond aanwezig bij de uitreiking van de Oscars in Hollywood. Met regisseur Hugh Welchman zit hij in de zaal en als de film Loving Vincent in de prijzen valt, gaat hij mee het podium op. Loving Vincent is kanshebber in de categorie beste animatiefilm.





Dertien beeldjes

De film The Shape of Water van regisseur Guillermo del Toro heeft dit jaar de meeste Oscarnominaties in de wacht gesleept. Het fantasy-liefdesdrama maakt kans op dertien beeldjes. In de categorie beste acteur lijkt de grootste kanshebber Gary Oldman, voor zijn rol als Churchill in Darkest Hour.



In de categorie beste actrice lijkt Frances McDormand de grootste kans te hebben met haar rol als moeder die genoegdoening zoekt voor de moord op haar dochter in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.



Wie gaan er met de belangrijkste Oscars aan de haal? Filmredacteur Ab Zagt voorspelt de winnaars.