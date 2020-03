Kanye onder vuur na gelekt telefoongesprek met Taylor Swift

De rapper en de countryster hadden al een geschiedenis toen Kanye over haar rapte in Famous. Toen het nummer uitkwam, zei Taylor dat ze niet op de hoogte was van de tekst ‘Ik denk dat Taylor en ik misschien nog steeds seks zouden kunnen hebben. Waarom? Omdat ik die bitch beroemd hebt gemaakt’. Kim nam het op voor haar echtgenoot en deelde het telefoongesprek waarop de zangeres ermee lijkt in te stemmen. Taylor kreeg vervolgens een stortvloed aan haatreacties van Kanye-supporters over zich heen.



Nu blijkt het verhaal toch anders te zitten. Op vrijdag dook het volledige telefoongesprek van 25 minuten op. In deze nieuwe versie is de zangeres juist huiverig over het nummer en vraagt ze of het ‘gemeen’ wordt. Kanye verzekert haar dat dit niet zo is en deelt een andere tekst dan die uiteindelijk op Famous is beland. De zangeres zegt dat ze erover moet nadenken en vraagt of ze het eerst mag horen voordat ze haar toestemming geeft.