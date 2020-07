Kanye West dient aanvraag in om op stembiljet New Jersey te komen

De 43-jarige Kanye heeft 1327 handtekeningen verzameld, een stuk meer dan de benodigde achthonderd om op het biljet te komen. De rapper diende gisteren al hetzelfde verzoek in voor de staat Missouri. Donderdag verloopt de deadline voor de staat New York, daarvoor heeft hij 30.000 handtekeningen nodig. Kanye zou van plan zijn ook daar een verzoek in te dienen. De rapper kondigde begin deze maand aan dat hij aan de verkiezingen mee wilde doen als onafhankelijk kandidaat. Zijn eerste campagnebijeenkomst hield hij vorige week zondag en die kreeg veel aandacht op social media, maar wellicht niet de aandacht waar Kanye op had gehoopt.

Mentale inzinking

Zo barstte de rapper in tranen uit toen hij vertelde bij zijn vrouw Kim Kardashian te hebben aangedrongen op een abortus toen ze zwanger was van hun eerste kind. Fans maakten zich zorgen dat Kanye, die kampt met een bipolaire stoornis, weer een mentale inzinking had.



Die zorgen hielden ook in de dagen erna aan toen de rapper in een reeks tweets uithaalde naar zijn vrouw en zijn schoonmoeder Kris Jenner. Kim is maandag vanuit Los Angeles naar Kanye in Wyoming gevlogen om het uit te praten en naar verluidt haar man ervan te overtuigen hulp te zoeken. Het leek geen warme hereniging. Op foto’s die maandag opdoken in Amerikaanse media is te zien dat Kim in tranen is.