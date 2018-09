Kanye West duikt op in Rotterdam en Amsterdam

De geruchten dat Kanye West in Nederland zou zijn zoemden al langer rond, maar nu duiken er ook foto's en video's op van de Amerikaanse rapper. Zo reed een toevallige voorbijganger, Quincy Mariano, gisteren in zijn auto door Rotterdam toen hij Kanye ineens zag lopen.

,,Ik moest vanmiddag wat weggooien bij het milieupark in Delfshaven toen ik een groepje van tien man langs de weg zag lopen'', vertelt Mariano. ,,Dus ik rijd erlangs in de auto, en we stoppen bij hetzelfde kruispunt. Toen ik het raam uit keek zag ik hem zomaar vooraan lopen: Kanye West.''

Zonder na te denken zette de Rotterdammer zijn auto aan de kant en liep hij op de populaire rapper af. ,,Yo bro, can I take a picture?'', luidde zijn vraag. De man van Kim Kardashian vond het prima: een van de leden van zijn entourage pakte de telefoon van de Rotterdammer en legde ze vast. Een paar seconden later waren ze alweer weg. ,,Ik wilde nog vragen om een foto voor Snapchat, maar toen zat hij al in een auto'', vervolgt Mariano. ,,Bizar dat hij op een best wel verlaten industrieterrein liep. Ik ben de enige die hem heeft gezien, de enige die een foto met hem heeft.''

Gisteravond werd Kanye alweer gespot, in Amsterdam, bij het Conservatorium. Op een filmpje in handen van AT5 is de producer te zien omringd door zijn entourage.