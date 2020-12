Kanye West op vierdaagse in Antwerpen om te werken aan nieuwe Nike schoenen

Dat doen ze in De Cluyse op de Oude Koornmarkt, vlakbij de kathedraal. Het pand is eigendom van de Belgische interieurontwerper Axel Vervoordt. Het is geen geheim dat West groot fan is van Vervoordt, enkele jaren geleden mocht Vervoordt het huis van West volledig inrichten. Zo kwam de Amerikaan in Antwerpen terecht. Hij zou tot zaterdag in de stad blijven in hotel Julien.