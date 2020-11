Kanye West stemt voor het eerst van zijn leven (op zichzelf)

,,God is zo goed. Vandaag stem ik voor het eerst in mijn leven op de president van de Verenigde Staten”, schreef hij eerder vandaag. ,,En het is voor iemand die ik echt vertrouw... ikzelf.” Later plaatste hij ook een filmpje van het stembiljet.



Toch lijkt het volgens de meest recente peilingen erop dat West en zijn vrouw Kim Kardashian niet gaan zetelen in het Witte Huis. Daar denkt West zelf anders over. Halverwege oktober deelde hij peilingen op zijn Twitter waaruit bleek dat hij ver voorliep op concurrenten Donald Trump en Joe Biden. Lex 18 News, de nieuwsorganisatie die die cijfers per ongeluk de wereld in slingerde, benadrukte dat die als test waren verzonnen. West was echter op Twitter al begonnen met het vieren van zijn geplande overwinning.