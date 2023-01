Kanye West verdachte in onderzoek naar geweldpleging

Kanye ‘Ye’ West is verdachte in een onderzoek naar geweldpleging. Het gaat om een incident waarbij de rapper een smartphone van een vrouw afpakte en weggooide omdat hij boos was dat ze hem filmde.

Op een video die entertainmentsite TMZ deelt, is te zien dat de dame Ye vanuit haar auto aan het filmen is. De rapper komt op haar af en vraagt haar of ze dat niet wil doen. ,,Je bent een beroemdheid”, motiveert de vrouw haar keuze om te blijven filmen. ,,Als ik zeg stop, dan moet je stoppen”, reageert de rapper, waarna hij de telefoon afpakt en ver weg smijt.

Lees ook Kanye onvindbaar voor voormalig zakenpartner met aanklacht

Volgens een politiebron is vervolgens de politie gebeld. De zaak is momenteel in onderzoek.

Ye, die kampt met een bipolaire stoornis, komt de afgelopen tijd steeds vaker in het nieuws vanwege zijn vreemde gedrag. Zo was de rapper onlangs een tijdje onvindbaar omdat hij naar verluidt een dagvaarding wilde ontlopen, zou hij onverwacht getrouwd zijn en ook ligt hij onder vuur vanwege herhaaldelijke antisemitische uitspraken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: