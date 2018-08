'Kapsel van Meghan Markle gaat haar zwangerschap verraden'

De Britse tabloids denken te weten hoe ze aan Meghan, de hertogin van Sussex, al in een vroeg stadium kunnen zien dat ze in verwachting is. Eerder in elk geval dan dat Kensington Palace een eventuele zwangerschap aankondigt of dat de echtgenote van prins Harry ruimer vallende kleding moet gaan dragen.

Volgens The Sun en de Daily Express is het allemaal heel eenvoudig. Meghan gebruikt een chemisch product om haar van nature zeer krullende haar te ontkrullen. Dat middel wordt echter afgeraden bij zwangerschap. Dus op het moment dat Meghan haar haarstijl verandert of haar haar vaker opsteekt, weten de boulevardbladen dat ze zeer waarschijnlijk in verwachting is.

Meghan (37) heeft een aantal jaren geleden zelf verteld dat ze 'Brazilian blowouts' hanteert. ,,Mijn moeder is zwart en mijn vader is Nederlands en Iers, dus de textuur van mijn haar is heel krullend. Ik heb al een paar jaar Braziliaanse blowouts gekregen." De Braziliaanse föhn-behandelingen omvatten een mix van keratine (een proteïne in haar en nagels) en formaldehyde, aldus The Sun. En dat houdt mogelijk een risico in voor de ongeboren vrucht.

De tabloids kijken al sinds de huwelijksdag 19 mei uit naar tekenen dat Meghan in verwachting is. De hertogin heeft haar schoonzus Catherine en in 1997 overleden schoonmoeder Diana goeddeels van de voorpagina's verdreven, al is het lastig elke dag iets 'nieuws' te melden terwijl Meghan en Harry geen openbare verplichtingen hebben.

Gelukkig voor bladen als The Sun en Mirror zijn Meghans Amerikaanse familieleden regelmatig bereid iets lelijks over haar te zeggen of iets opmerkelijks aan te kondigen, zoals de kledinglijn die vader Thomas Markle volgens de laatste berichten wil gaan opzetten.

Volledig scherm © EPA